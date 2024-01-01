100 Lübnan lirasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → TTD çevirin

100 lbp
0,01 ttd

1,000ل.ل. LBP = 0,00007550TT$ TTD

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim0.13%0.08%
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1 LBP → TTD istatistikleri

LBP → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → TTD kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

LBP → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → TTD kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5310,9231,33518,2310,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8560,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,910,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Trinidad ve Tobago Doları
1 LBP0,00008 TTD
5 LBP0,00038 TTD
10 LBP0,00076 TTD
20 LBP0,00151 TTD
50 LBP0,00378 TTD
100 LBP0,00755 TTD
250 LBP0,01888 TTD
500 LBP0,03775 TTD
1000 LBP0,07550 TTD
2000 LBP0,15100 TTD
5000 LBP0,37751 TTD
10000 LBP0,75501 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Lübnan Lirası
1 TTD13.244,80000 LBP
5 TTD66.224,00000 LBP
10 TTD132.448,00000 LBP
20 TTD264.896,00000 LBP
50 TTD662.240,00000 LBP
100 TTD1.324.480,00000 LBP
250 TTD3.311.200,00000 LBP
500 TTD6.622.400,00000 LBP
1000 TTD13.244.800,00000 LBP
2000 TTD26.489.600,00000 LBP
5000 TTD66.224.000,00000 LBP
10000 TTD132.448.000,00000 LBP