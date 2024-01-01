5 Lübnan lirasından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile LBP → TOP çevirin

5 lbp
0,00 top

1,000ل.ل. LBP = 0,00002658T$ TOP

04:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim2.01%2.16%
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1 LBP → TOP istatistikleri

LBP → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → TOP kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

LBP → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → TOP kurundaki değişiklik 2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5950,82210,9110,550,79510,8540,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,910,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Tonga Pa'angası
1 LBP0,00003 TOP
5 LBP0,00013 TOP
10 LBP0,00027 TOP
20 LBP0,00053 TOP
50 LBP0,00133 TOP
100 LBP0,00266 TOP
250 LBP0,00665 TOP
500 LBP0,01329 TOP
1000 LBP0,02658 TOP
2000 LBP0,05317 TOP
5000 LBP0,13292 TOP
10000 LBP0,26584 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Lübnan Lirası
1 TOP37.616,90000 LBP
5 TOP188.084,50000 LBP
10 TOP376.169,00000 LBP
20 TOP752.338,00000 LBP
50 TOP1.880.845,00000 LBP
100 TOP3.761.690,00000 LBP
250 TOP9.404.225,00000 LBP
500 TOP18.808.450,00000 LBP
1000 TOP37.616.900,00000 LBP
2000 TOP75.233.800,00000 LBP
5000 TOP188.084.500,00000 LBP
10000 TOP376.169.000,00000 LBP