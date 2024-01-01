1 Lübnan lirasından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile LBP → MWK çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,01937MK MWK

18:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MWK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MWK
1 LBP → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01940,0194
Düşük0,01930,0193
Ortalama0,01940,0194
Değişim-0.05%-0.05%
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1 LBP → MWK istatistikleri

LBP → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0194, en düşük 0,0193 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0194 oldu. LBP → MWK kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

LBP → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0194, en düşük 0,0193 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0194 oldu. LBP → MWK kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7061,5470,9491,34318,1460,792
1 CAD0,7111,2111,0980,6740,95412,8820,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6350,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86811,7320,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Malavi Kvaçası
1 LBP0,01937 MWK
5 LBP0,09685 MWK
10 LBP0,19369 MWK
20 LBP0,38738 MWK
50 LBP0,96846 MWK
100 LBP1,93692 MWK
250 LBP4,84230 MWK
500 LBP9,68460 MWK
1000 LBP19,36920 MWK
2000 LBP38,73840 MWK
5000 LBP96,84600 MWK
10000 LBP193,69200 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Lübnan Lirası
1 MWK51,62840 LBP
5 MWK258,14200 LBP
10 MWK516,28400 LBP
20 MWK1.032,56800 LBP
50 MWK2.581,42000 LBP
100 MWK5.162,84000 LBP
250 MWK12.907,10000 LBP
500 MWK25.814,20000 LBP
1000 MWK51.628,40000 LBP
2000 MWK103.256,80000 LBP
5000 MWK258.142,00000 LBP
10000 MWK516.284,00000 LBP