bin Lübnan lirasından Komor frangına

Reel döviz kuru ile LBP → KMF çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,005214CF KMF

05:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 LBP → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00520,0052
Düşük0,00500,0049
Ortalama0,00510,0050
Değişim3.10%5.52%
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1 LBP → KMF istatistikleri

LBP → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0051 oldu. LBP → KMF kurundaki değişiklik 3.10 değerindeydi.

LBP → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0050 oldu. LBP → KMF kurundaki değişiklik 5.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1460,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,880,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6270,464
1 AUD0,6460,9111,10410,6130,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Komor Frangı
1 LBP0,00521 KMF
5 LBP0,02607 KMF
10 LBP0,05214 KMF
20 LBP0,10428 KMF
50 LBP0,26069 KMF
100 LBP0,52138 KMF
250 LBP1,30346 KMF
500 LBP2,60692 KMF
1000 LBP5,21384 KMF
2000 LBP10,42768 KMF
5000 LBP26,06920 KMF
10000 LBP52,13840 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Lübnan Lirası
1 KMF191,79700 LBP
5 KMF958,98500 LBP
10 KMF1.917,97000 LBP
20 KMF3.835,94000 LBP
50 KMF9.589,85000 LBP
100 KMF19.179,70000 LBP
250 KMF47.949,25000 LBP
500 KMF95.898,50000 LBP
1000 KMF191.797,00000 LBP
2000 KMF383.594,00000 LBP
5000 KMF958.985,00000 LBP
10000 KMF1.917.970,00000 LBP