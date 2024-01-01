Lübnan lirasından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile LBP → GIP çevirin

1.000 lbp
0,05 gip

1.00000 LBP = 0.00005 GIP

10:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854671.0734589.13951.452861.651590.9481118.3137
1 GBP1.1700411.25595104.2941.699871.932381.1093321.4273
1 USD0.931550.79621183.04021.353451.538580.8832517.0606
1 INR0.01121840.009588250.012042410.01629870.01852810.01063640.20545

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Lübnan lirasından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Cebelitarık Lirası
1 LBP0.00005 GIP
5 LBP0.00027 GIP
10 LBP0.00053 GIP
20 LBP0.00106 GIP
50 LBP0.00265 GIP
100 LBP0.00531 GIP
250 LBP0.01326 GIP
500 LBP0.02653 GIP
1000 LBP0.05305 GIP
2000 LBP0.10611 GIP
5000 LBP0.26527 GIP
10000 LBP0.53053 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Lübnan Lirası
1 GIP18849.00000 LBP
5 GIP94245.00000 LBP
10 GIP188490.00000 LBP
20 GIP376980.00000 LBP
50 GIP942450.00000 LBP
100 GIP1884900.00000 LBP
250 GIP4712250.00000 LBP
500 GIP9424500.00000 LBP
1000 GIP18849000.00000 LBP
2000 GIP37698000.00000 LBP
5000 GIP94245000.00000 LBP
10000 GIP188490000.00000 LBP