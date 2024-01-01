5 Lübnan lirasından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → FJD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00002567FJ$ FJD

04:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → FJD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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FJD
1 LBP → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim2.99%2.92%
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1 LBP → FJD istatistikleri

LBP → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → FJD kurundaki değişiklik 2.99 değerindeydi.

LBP → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → FJD kurundaki değişiklik 2.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7061,5450,9491,34218,1210,791
1 CAD0,7111,2121,0970,6740,95312,8730,562
1 NZD0,5860,82510,9050,5560,78710,6230,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86911,7320,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Fiji Doları
1 LBP0,00003 FJD
5 LBP0,00013 FJD
10 LBP0,00026 FJD
20 LBP0,00051 FJD
50 LBP0,00128 FJD
100 LBP0,00257 FJD
250 LBP0,00642 FJD
500 LBP0,01284 FJD
1000 LBP0,02567 FJD
2000 LBP0,05135 FJD
5000 LBP0,12837 FJD
10000 LBP0,25674 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Lübnan Lirası
1 FJD38.949,80000 LBP
5 FJD194.749,00000 LBP
10 FJD389.498,00000 LBP
20 FJD778.996,00000 LBP
50 FJD1.947.490,00000 LBP
100 FJD3.894.980,00000 LBP
250 FJD9.737.450,00000 LBP
500 FJD19.474.900,00000 LBP
1000 FJD38.949.800,00000 LBP
2000 FJD77.899.600,00000 LBP
5000 FJD194.749.000,00000 LBP
10000 FJD389.498.000,00000 LBP