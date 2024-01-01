20 Lübnan lirasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile LBP → AWG çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00001999ƒ AWG

03:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 LBP → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.03%-0.08%
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1 LBP → AWG istatistikleri

LBP → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → AWG kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

LBP → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → AWG kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1420,792
1 CAD0,7111,2131,0980,6740,95312,880,562
1 NZD0,5850,82410,9050,5560,78610,6190,464
1 AUD0,6470,9111,10510,6140,86811,730,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Aruba Florini
1 LBP0,00002 AWG
5 LBP0,00010 AWG
10 LBP0,00020 AWG
20 LBP0,00040 AWG
50 LBP0,00100 AWG
100 LBP0,00200 AWG
250 LBP0,00500 AWG
500 LBP0,00999 AWG
1000 LBP0,01999 AWG
2000 LBP0,03998 AWG
5000 LBP0,09994 AWG
10000 LBP0,19989 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Lübnan Lirası
1 AWG50.027,90000 LBP
5 AWG250.139,50000 LBP
10 AWG500.279,00000 LBP
20 AWG1.000.558,00000 LBP
50 AWG2.501.395,00000 LBP
100 AWG5.002.790,00000 LBP
250 AWG12.506.975,00000 LBP
500 AWG25.013.950,00000 LBP
1000 AWG50.027.900,00000 LBP
2000 AWG100.055.800,00000 LBP
5000 AWG250.139.500,00000 LBP
10000 AWG500.279.000,00000 LBP