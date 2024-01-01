2.000 Laos kipinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile LAK → RON çevirin

1,000₭ LAK = 0,0002150L RON

03:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LAK → RON çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

RON
1 LAK → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim3.02%6.38%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LAK → RON istatistikleri

LAK → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LAK → RON kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

LAK → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LAK → RON kurundaki değişiklik 6.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7911,5451,40818,13184,4091,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,11388,981,415
1 GBP1,2641,19911,9521,77922,908106,6511,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73854,6470,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Rumen Leyi
1 LAK0,00021 RON
5 LAK0,00107 RON
10 LAK0,00215 RON
20 LAK0,00430 RON
50 LAK0,01075 RON
100 LAK0,02150 RON
250 LAK0,05374 RON
500 LAK0,10748 RON
1000 LAK0,21497 RON
2000 LAK0,42993 RON
5000 LAK1,07483 RON
10000 LAK2,14965 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Laos Kipi
1 RON4.651,91000 LAK
5 RON23.259,55000 LAK
10 RON46.519,10000 LAK
20 RON93.038,20000 LAK
50 RON232.595,50000 LAK
100 RON465.191,00000 LAK
250 RON1.162.977,50000 LAK
500 RON2.325.955,00000 LAK
1000 RON4.651.910,00000 LAK
2000 RON9.303.820,00000 LAK
5000 RON23.259.550,00000 LAK
10000 RON46.519.100,00000 LAK