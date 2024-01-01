250 Romanya leyinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile RON → LAK çevirin

1,000L RON = 4.674₭ LAK

23:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 RON → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.820,60004.975,4300
Düşük4.645,14004.645,1400
Ortalama4.746,09104.853,7421
Değişim-2.47%-5.55%
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1 RON → LAK istatistikleri

RON → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.820,6000, en düşük 4.645,1400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.746,0910 oldu. RON → LAK kurundaki değişiklik -2.47 değerindeydi.

RON → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.975,4300, en düşük 4.645,1400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.853,7421 oldu. RON → LAK kurundaki değişiklik -5.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,412
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,199
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Laos Kipi
1 RON4.674,32000 LAK
5 RON23.371,60000 LAK
10 RON46.743,20000 LAK
20 RON93.486,40000 LAK
50 RON233.716,00000 LAK
100 RON467.432,00000 LAK
250 RON1.168.580,00000 LAK
500 RON2.337.160,00000 LAK
1000 RON4.674.320,00000 LAK
2000 RON9.348.640,00000 LAK
5000 RON23.371.600,00000 LAK
10000 RON46.743.200,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Rumen Leyi
1 LAK0,00021 RON
5 LAK0,00107 RON
10 LAK0,00214 RON
20 LAK0,00428 RON
50 LAK0,01070 RON
100 LAK0,02139 RON
250 LAK0,05348 RON
500 LAK0,10697 RON
1000 LAK0,21394 RON
2000 LAK0,42787 RON
5000 LAK1,06968 RON
10000 LAK2,13935 RON