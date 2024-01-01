500 Cayman Adaları dolarından İsveç kronuna
Reel döviz kuru ile KYD → SEK çevirin
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KYD → SEK çevrim grafiği
1 KYD = 13,40010 SEK
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|1 KYD → SEK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|13,4170
|13,4170
|Düşük
|12,8295
|12,2961
|Ortalama
|13,0740
|12,7043
|Değişim
|4.45%
|6.58%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → SEK istatistikleri
KYD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,4170, en düşük 12,8295 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,0740 oldu. KYD → SEK kurundaki değişiklik 4.45 değerindeydi.
KYD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,4170, en düşük 12,2961 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,7043 oldu. KYD → SEK kurundaki değişiklik 6.58 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / İsveç Kronu
|1 KYD
|13,40010 SEK
|5 KYD
|67,00050 SEK
|10 KYD
|134,00100 SEK
|20 KYD
|268,00200 SEK
|50 KYD
|670,00500 SEK
|100 KYD
|1.340,01000 SEK
|250 KYD
|3.350,02500 SEK
|500 KYD
|6.700,05000 SEK
|1000 KYD
|13.400,10000 SEK
|2000 KYD
|26.800,20000 SEK
|5000 KYD
|67.000,50000 SEK
|10000 KYD
|134.001,00000 SEK