1 Cayman Adaları dolarından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile KYD → SEK çevirin

1,000$ KYD = 13,40kr SEK

21:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 KYD → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,417013,4170
Düşük12,829512,2961
Ortalama13,074012,7043
Değişim4.45%6.58%
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1 KYD → SEK istatistikleri

KYD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,4170, en düşük 12,8295 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,0740 oldu. KYD → SEK kurundaki değişiklik 4.45 değerindeydi.

KYD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,4170, en düşük 12,2961 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,7043 oldu. KYD → SEK kurundaki değişiklik 6.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1791,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41419,1431,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5421,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / İsveç Kronu
1 KYD13,40010 SEK
5 KYD67,00050 SEK
10 KYD134,00100 SEK
20 KYD268,00200 SEK
50 KYD670,00500 SEK
100 KYD1.340,01000 SEK
250 KYD3.350,02500 SEK
500 KYD6.700,05000 SEK
1000 KYD13.400,10000 SEK
2000 KYD26.800,20000 SEK
5000 KYD67.000,50000 SEK
10000 KYD134.001,00000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Cayman Adaları Doları
1 SEK0,07463 KYD
5 SEK0,37313 KYD
10 SEK0,74626 KYD
20 SEK1,49253 KYD
50 SEK3,73132 KYD
100 SEK7,46263 KYD
250 SEK18,65658 KYD
500 SEK37,31315 KYD
1000 SEK74,62630 KYD
2000 SEK149,25260 KYD
5000 SEK373,13150 KYD
10000 SEK746,26300 KYD