20 Cayman Adaları dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile KYD → AWG çevirin

1,000$ KYD = 2,183ƒ AWG

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KYD → AWG çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AWG
1 KYD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,18292,1829
Düşük2,18292,1829
Ortalama2,18292,1829
Değişim0.00%0.00%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → AWG istatistikleri

KYD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1829, en düşük 2,1829 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1829 oldu. KYD → AWG kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

KYD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1829, en düşük 2,1829 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1829 oldu. KYD → AWG kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,191,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1541,6291,4830,835
1 SGD0,74562,930,707113,551,1521,0490,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Aruba Florini
1 KYD2,18293 AWG
5 KYD10,91465 AWG
10 KYD21,82930 AWG
20 KYD43,65860 AWG
50 KYD109,14650 AWG
100 KYD218,29300 AWG
250 KYD545,73250 AWG
500 KYD1.091,46500 AWG
1000 KYD2.182,93000 AWG
2000 KYD4.365,86000 AWG
5000 KYD10.914,65000 AWG
10000 KYD21.829,30000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Cayman Adaları Doları
1 AWG0,45810 KYD
5 AWG2,29051 KYD
10 AWG4,58101 KYD
20 AWG9,16202 KYD
50 AWG22,90505 KYD
100 AWG45,81010 KYD
250 AWG114,52525 KYD
500 AWG229,05050 KYD
1000 AWG458,10100 KYD
2000 AWG916,20200 KYD
5000 AWG2.290,50500 KYD
10000 AWG4.581,01000 KYD