50 Kuveyt dinarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile KWD → TMT çevirin

1.000ك KWD = 11.38T TMT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 KWD → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11.428611.4784
Düşük11.375111.3751
Ortalama11.410211.4381
Değişim-0.31%-0.58%
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1 KWD → TMT istatistikleri

KWD → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11.4286, en düşük 11.3751 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11.4102 oldu. KWD → TMT kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11.4784, en düşük 11.3751 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11.4381 oldu. KWD → TMT kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Türkmenistan Manatı
1 KWD11.38300 TMT
5 KWD56.91500 TMT
10 KWD113.83000 TMT
20 KWD227.66000 TMT
50 KWD569.15000 TMT
100 KWD1138.30000 TMT
250 KWD2845.75000 TMT
500 KWD5691.50000 TMT
1000 KWD11383.00000 TMT
2000 KWD22766.00000 TMT
5000 KWD56915.00000 TMT
10000 KWD113830.00000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Kuveyt Dinarı
1 TMT0.08785 KWD
5 TMT0.43925 KWD
10 TMT0.87850 KWD
20 TMT1.75700 KWD
50 TMT4.39250 KWD
100 TMT8.78500 KWD
250 TMT21.96250 KWD
500 TMT43.92500 KWD
1000 TMT87.85000 KWD
2000 TMT175.70000 KWD
5000 TMT439.25000 KWD
10000 TMT878.50000 KWD