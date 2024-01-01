5.000 Kuveyt dinarından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile KWD → MZN çevirin

1,000ك KWD = 207,8MT MZN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → MZN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MZN
1 KWD → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek209,1310209,5970
Düşük206,4880206,4880
Ortalama207,8686208,5495
Değişim-0.05%-0.52%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → MZN istatistikleri

KWD → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 209,1310, en düşük 206,4880 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 207,8686 oldu. KWD → MZN kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

KWD → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 209,5970, en düşük 206,4880 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 208,5495 oldu. KWD → MZN kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Mozambik Metikali
1 KWD207,79600 MZN
5 KWD1.038,98000 MZN
10 KWD2.077,96000 MZN
20 KWD4.155,92000 MZN
50 KWD10.389,80000 MZN
100 KWD20.779,60000 MZN
250 KWD51.949,00000 MZN
500 KWD103.898,00000 MZN
1000 KWD207.796,00000 MZN
2000 KWD415.592,00000 MZN
5000 KWD1.038.980,00000 MZN
10000 KWD2.077.960,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Kuveyt Dinarı
1 MZN0,00481 KWD
5 MZN0,02406 KWD
10 MZN0,04812 KWD
20 MZN0,09625 KWD
50 MZN0,24062 KWD
100 MZN0,48124 KWD
250 MZN1,20310 KWD
500 MZN2,40620 KWD
1000 MZN4,81240 KWD
2000 MZN9,62480 KWD
5000 MZN24,06200 KWD
10000 MZN48,12400 KWD