10 bin Kuveyt dinarından Laos kipine

Reel döviz kuru ile KWD → LAK çevirin

1,000ك KWD = 71.430₭ LAK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 KWD → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek71.694,700072.479,2000
Düşük71.354,300071.354,3000
Ortalama71.537,353371.986,9756
Değişim-0.18%-1.30%
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1 KWD → LAK istatistikleri

KWD → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 71.694,7000, en düşük 71.354,3000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 71.537,3533 oldu. KWD → LAK kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

KWD → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 72.479,2000, en düşük 71.354,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 71.986,9756 oldu. KWD → LAK kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Laos Kipi
1 KWD71.426,90000 LAK
5 KWD357.134,50000 LAK
10 KWD714.269,00000 LAK
20 KWD1.428.538,00000 LAK
50 KWD3.571.345,00000 LAK
100 KWD7.142.690,00000 LAK
250 KWD17.856.725,00000 LAK
500 KWD35.713.450,00000 LAK
1000 KWD71.426.900,00000 LAK
2000 KWD142.853.800,00000 LAK
5000 KWD357.134.500,00000 LAK
10000 KWD714.269.000,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Kuveyt Dinarı
1 LAK0,00001 KWD
5 LAK0,00007 KWD
10 LAK0,00014 KWD
20 LAK0,00028 KWD
50 LAK0,00070 KWD
100 LAK0,00140 KWD
250 LAK0,00350 KWD
500 LAK0,00700 KWD
1000 LAK0,01400 KWD
2000 LAK0,02800 KWD
5000 LAK0,07000 KWD
10000 LAK0,14000 KWD