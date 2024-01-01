Kuveyt dinarından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile KWD → KGS çevirin

1.000 kwd
289.863 kgs

1.00000 KWD = 289.86300 KGS

09:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.073489.12691.453121.65240.9482618.3128
1 GBP1.1694411.25525104.2261.699291.932341.1089321.4153
1 USD0.93160.796654183.03231.353751.539410.8834517.0606
1 INR0.011220.009594510.012043510.01630390.01853990.01063980.205469

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kırgızistan Somu
1 KWD289.86300 KGS
5 KWD1449.31500 KGS
10 KWD2898.63000 KGS
20 KWD5797.26000 KGS
50 KWD14493.15000 KGS
100 KWD28986.30000 KGS
250 KWD72465.75000 KGS
500 KWD144931.50000 KGS
1000 KWD289863.00000 KGS
2000 KWD579726.00000 KGS
5000 KWD1449315.00000 KGS
10000 KWD2898630.00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Kuveyt Dinarı
1 KGS0.00345 KWD
5 KGS0.01725 KWD
10 KGS0.03450 KWD
20 KGS0.06900 KWD
50 KGS0.17250 KWD
100 KGS0.34499 KWD
250 KGS0.86248 KWD
500 KGS1.72496 KWD
1000 KGS3.44991 KWD
2000 KGS6.89982 KWD
5000 KGS17.24955 KWD
10000 KGS34.49910 KWD