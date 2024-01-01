Kuveyt dinarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → FJD çevirin

1.000 kwd
7.342,37 fjd

1.00000 KWD = 7.34237 FJD

09:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03210.931719.00651.539291.643521515.73.67285
1 INR0.012043510.0112210.2289050.01853850.019793818.25440.0442341
1 EUR1.073389.1184120.39971.652121.763991626.83.94207
1 ZAR0.05261364.368620.049020410.08098760.086471579.74640.193242

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fiji Doları
1 KWD7.34237 FJD
5 KWD36.71185 FJD
10 KWD73.42370 FJD
20 KWD146.84740 FJD
50 KWD367.11850 FJD
100 KWD734.23700 FJD
250 KWD1835.59250 FJD
500 KWD3671.18500 FJD
1000 KWD7342.37000 FJD
2000 KWD14684.74000 FJD
5000 KWD36711.85000 FJD
10000 KWD73423.70000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Kuveyt Dinarı
1 FJD0.13620 KWD
5 FJD0.68098 KWD
10 FJD1.36196 KWD
20 FJD2.72392 KWD
50 FJD6.80980 KWD
100 FJD13.61960 KWD
250 FJD34.04900 KWD
500 FJD68.09800 KWD
1000 FJD136.19600 KWD
2000 FJD272.39200 KWD
5000 FJD680.98000 KWD
10000 FJD1361.96000 KWD