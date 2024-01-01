10 Güney Kore wonundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile KRW → RON çevirin

1,000₩ KRW = 0,003384L RON

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 KRW → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00340,0034
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0034
Değişim1.27%0.35%
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1 KRW → RON istatistikleri

KRW → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. KRW → RON kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

KRW → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. KRW → RON kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

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KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Rumen Leyi
1 KRW0,00338 RON
5 KRW0,01692 RON
10 KRW0,03384 RON
20 KRW0,06768 RON
50 KRW0,16920 RON
100 KRW0,33840 RON
250 KRW0,84599 RON
500 KRW1,69198 RON
1000 KRW3,38395 RON
2000 KRW6,76790 RON
5000 KRW16,91975 RON
10000 KRW33,83950 RON
20000 KRW67,67900 RON
30000 KRW101,51850 RON
40000 KRW135,35800 RON
50000 KRW169,19750 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Güney Kore Wonu
1 RON295,51200 KRW
5 RON1.477,56000 KRW
10 RON2.955,12000 KRW
20 RON5.910,24000 KRW
50 RON14.775,60000 KRW
100 RON29.551,20000 KRW
250 RON73.878,00000 KRW
500 RON147.756,00000 KRW
1000 RON295.512,00000 KRW
2000 RON591.024,00000 KRW
5000 RON1.477.560,00000 KRW
10000 RON2.955.120,00000 KRW