100 Romanya leyinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile RON → KRW çevirin

1,000L RON = 296,3₩ KRW

23:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KRW
1 RON → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek303,1660303,1660
Düşük295,5120293,9090
Ortalama299,9527298,0574
Değişim-0.99%-0.25%
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1 RON → KRW istatistikleri

RON → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 303,1660, en düşük 295,5120 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 299,9527 oldu. RON → KRW kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

RON → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 303,1660, en düşük 293,9090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 298,0574 oldu. RON → KRW kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,428
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,199
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Güney Kore Wonu
1 RON296,31100 KRW
5 RON1.481,55500 KRW
10 RON2.963,11000 KRW
20 RON5.926,22000 KRW
50 RON14.815,55000 KRW
100 RON29.631,10000 KRW
250 RON74.077,75000 KRW
500 RON148.155,50000 KRW
1000 RON296.311,00000 KRW
2000 RON592.622,00000 KRW
5000 RON1.481.555,00000 KRW
10000 RON2.963.110,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Rumen Leyi
1 KRW0,00337 RON
5 KRW0,01687 RON
10 KRW0,03375 RON
20 KRW0,06750 RON
50 KRW0,16874 RON
100 KRW0,33748 RON
250 KRW0,84371 RON
500 KRW1,68742 RON
1000 KRW3,37483 RON
2000 KRW6,74966 RON
5000 KRW16,87415 RON
10000 KRW33,74830 RON
20000 KRW67,49660 RON
30000 KRW101,24490 RON
40000 KRW134,99320 RON
50000 KRW168,74150 RON