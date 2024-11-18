5.000 Romanya leyinden Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile RON → KRW çevirin
RON → KRW çevrim grafiği
1 RON = 296,30300 KRW
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|1 RON → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|303,1660
|303,1660
|Düşük
|295,5120
|293,9090
|Ortalama
|299,9525
|298,0573
|Değişim
|-0.99%
|-0.25%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RON → KRW istatistikleri
RON → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 303,1660, en düşük 295,5120 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 299,9525 oldu. RON → KRW kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.
RON → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 303,1660, en düşük 293,9090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 298,0573 oldu. RON → KRW kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Rumen Leyi / Güney Kore Wonu
|1 RON
|296,30300 KRW
|5 RON
|1.481,51500 KRW
|10 RON
|2.963,03000 KRW
|20 RON
|5.926,06000 KRW
|50 RON
|14.815,15000 KRW
|100 RON
|29.630,30000 KRW
|250 RON
|74.075,75000 KRW
|500 RON
|148.151,50000 KRW
|1000 RON
|296.303,00000 KRW
|2000 RON
|592.606,00000 KRW
|5000 RON
|1.481.515,00000 KRW
|10000 RON
|2.963.030,00000 KRW
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Rumen Leyi
|1 KRW
|0,00337 RON
|5 KRW
|0,01687 RON
|10 KRW
|0,03375 RON
|20 KRW
|0,06750 RON
|50 KRW
|0,16875 RON
|100 KRW
|0,33749 RON
|250 KRW
|0,84373 RON
|500 KRW
|1,68746 RON
|1000 KRW
|3,37492 RON
|2000 KRW
|6,74984 RON
|5000 KRW
|16,87460 RON
|10000 KRW
|33,74920 RON
|20000 KRW
|67,49840 RON
|30000 KRW
|101,24760 RON
|40000 KRW
|134,99680 RON
|50000 KRW
|168,74600 RON