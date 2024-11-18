Romanya leyinden Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
RON → KRW çevrim grafiği
1 RON = 296,31100 KRW
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Rumen leyi → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 296,311, dünden bu yana %0.304 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.221 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 300,645 (13-11-2024) ile en düşük değeri 294,645 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.263 artış ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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