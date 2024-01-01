Güney Kore wonundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile KRW → NZD çevirin

1.000 krw
1,23 nzd

1.00000 KRW = 0.00123 NZD

09:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.9321.354051.540.79709983.03321.34767.1936
1 EUR1.0729511.452831.652340.8552489.09051.445917.71837
1 CAD0.7385250.68831311.137330.58867761.32210.9952375.31265
1 AUD0.649350.6052010.87925210.51759653.91760.8750644.67116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Yeni Zelanda Doları
1 KRW0.00123 NZD
5 KRW0.00617 NZD
10 KRW0.01234 NZD
20 KRW0.02467 NZD
50 KRW0.06168 NZD
100 KRW0.12336 NZD
250 KRW0.30841 NZD
500 KRW0.61682 NZD
1000 KRW1.23364 NZD
2000 KRW2.46728 NZD
5000 KRW6.16820 NZD
10000 KRW12.33640 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Güney Kore Wonu
1 NZD810.60900 KRW
5 NZD4053.04500 KRW
10 NZD8106.09000 KRW
20 NZD16212.18000 KRW
50 NZD40530.45000 KRW
100 NZD81060.90000 KRW
250 NZD202652.25000 KRW
500 NZD405304.50000 KRW
1000 NZD810609.00000 KRW
2000 NZD1621218.00000 KRW
5000 NZD4053045.00000 KRW
10000 NZD8106090.00000 KRW