KRW - NZD Döviz Kuru Tablosu

Güney Kore wonu, Güney Kore'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu KRW olup simgesi ₩ şeklindedir. Wonun dönüşüm katsayısı altı önemli basamağa çıkar. Güney Kore wonu itibari bir para birimidir. KRW hakkında daha fazla bilgi edinin

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda'nın resmi para birimidir. Yeni Zelanda dolarının para birimi kodu NZD olup normal gösterimi $ işaretiyle olsa da aynı simgeyi kullanan diğer para birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen Yeni Zelanda doları yerine 'kiwi' ve 'buck' sözcükleri ile de söylenir. 'Kiwi' Yeni Zelanda'ya özgü...



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