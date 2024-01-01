KRW - NZD Döviz Kuru Tablosu

Wise'ın döviz tablolarıyla geçmiş piyasa verilerini kolayca inceleyebilir ve döviz çifltlerinin zaman içindeki trendlerini analiz edebilirsiniz.

İnteraktif tablolarımız gerçek zamanlı reel piyasa kurlarını kullanır ve son 5 yıla kadar olan veriler dâhil olmak üzere çeşitli aralıklardaki verileri görüntülemenizi sağlar. Bir tabloya erişmek için iki para birimi seçmeniz yeterli. Sonrasında detaylı bilgileri görüntüleyebileceksiniz.

1,000₩ KRW = 0,001222$ NZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

KRW → NZD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NZD

Bu para birimleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Güney Kore wonu
    Güney Kore wonu

    Güney Kore wonu, Güney Kore'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu KRW olup simgesi ₩ şeklindedir. Wonun dönüşüm katsayısı altı önemli basamağa çıkar. Güney Kore wonu itibari bir para birimidir.

    KRW hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Yeni Zelanda doları
    Yeni Zelanda doları

    Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda'nın resmi para birimidir. Yeni Zelanda dolarının para birimi kodu NZD olup normal gösterimi $ işaretiyle olsa da aynı simgeyi kullanan diğer para birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen Yeni Zelanda doları yerine 'kiwi' ve 'buck' sözcükleri ile de söylenir. 'Kiwi' Yeni Zelanda'ya özgü...

    NZD hakkında daha fazla bilgi edinin

Güney Kore wonu için en popüler döviz tabloları

Diğer kullanıcılar aşağıdaki popüler döviz tablolarını inceledi.

KRW - USD tablosu

KRW - EUR tablosu

KRW - CAD tablosu

KRW - AUD tablosu

KRW - GBP tablosu

KRW - INR tablosu

KRW - SGD tablosu

KRW - CNY tablosu

Döviz eklentimizle bu tabloyu internet sitenize ekleyin

İnternet sitenizin finansal içeriğini geliştirmek ve ziyaretçilerinize güncel döviz kur bilgileri sağlamak için en iyi çözüm.

Eklentimiz internet sitenize sorunsuzca entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcılarınıza gerçek zamanlı kur bilgilerini verir. Döviz eklentimiz finans blogunuz, e-ticaret siteniz veya seyahat platformunuzun kitleniz için ilgi çekici ve bilgilendirici olması açısından çok değerlidir.

Döviz eklentisini edininHükümler & Koşullar

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Oranların son gün veya son 500 gün içerisinde nasıl değiştiğine bakın. Kolay erişim için sık kullandığınız veya sadece gözünüzü üzerinde tutmak istediğiniz para birimlerini favorilerinize ekleyin. Poundlar, dolarlar, pesolar.

Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.