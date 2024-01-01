20 Güney Kore wonundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile KRW → MRU çevirin

1,000₩ KRW = 0,02854UM MRU

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 KRW → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02900,0303
Düşük0,02820,0282
Ortalama0,02870,0293
Değişim-1.42%-4.00%
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1 KRW → MRU istatistikleri

KRW → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0290, en düşük 0,0282 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0287 oldu. KRW → MRU kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.

KRW → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0303, en düşük 0,0282 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0293 oldu. KRW → MRU kurundaki değişiklik -4.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

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KRW → AUD

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Moritanya ouguiyası
1 KRW0,02854 MRU
5 KRW0,14272 MRU
10 KRW0,28544 MRU
20 KRW0,57087 MRU
50 KRW1,42718 MRU
100 KRW2,85436 MRU
250 KRW7,13590 MRU
500 KRW14,27180 MRU
1000 KRW28,54360 MRU
2000 KRW57,08720 MRU
5000 KRW142,71800 MRU
10000 KRW285,43600 MRU
20000 KRW570,87200 MRU
30000 KRW856,30800 MRU
40000 KRW1.141,74400 MRU
50000 KRW1.427,18000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Güney Kore Wonu
1 MRU35,03410 KRW
5 MRU175,17050 KRW
10 MRU350,34100 KRW
20 MRU700,68200 KRW
50 MRU1.751,70500 KRW
100 MRU3.503,41000 KRW
250 MRU8.758,52500 KRW
500 MRU17.517,05000 KRW
1000 MRU35.034,10000 KRW
2000 MRU70.068,20000 KRW
5000 MRU175.170,50000 KRW
10000 MRU350.341,00000 KRW