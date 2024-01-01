bin Güney Kore wonundan Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile KRW → MRU çevirin
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KRW → MRU çevrim grafiği
1 KRW = 0,02854 MRU
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|1 KRW → MRU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0290
|0,0303
|Düşük
|0,0282
|0,0282
|Ortalama
|0,0287
|0,0293
|Değişim
|-1.42%
|-4.00%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → MRU istatistikleri
KRW → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0290, en düşük 0,0282 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0287 oldu. KRW → MRU kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.
KRW → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0303, en düşük 0,0282 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0293 oldu. KRW → MRU kurundaki değişiklik -4.00 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Moritanya ouguiyası
|1 KRW
|0,02854 MRU
|5 KRW
|0,14272 MRU
|10 KRW
|0,28544 MRU
|20 KRW
|0,57087 MRU
|50 KRW
|1,42718 MRU
|100 KRW
|2,85436 MRU
|250 KRW
|7,13590 MRU
|500 KRW
|14,27180 MRU
|1000 KRW
|28,54360 MRU
|2000 KRW
|57,08720 MRU
|5000 KRW
|142,71800 MRU
|10000 KRW
|285,43600 MRU
|20000 KRW
|570,87200 MRU
|30000 KRW
|856,30800 MRU
|40000 KRW
|1.141,74400 MRU
|50000 KRW
|1.427,18000 MRU
|Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Güney Kore Wonu
|1 MRU
|35,03410 KRW
|5 MRU
|175,17050 KRW
|10 MRU
|350,34100 KRW
|20 MRU
|700,68200 KRW
|50 MRU
|1.751,70500 KRW
|100 MRU
|3.503,41000 KRW
|250 MRU
|8.758,52500 KRW
|500 MRU
|17.517,05000 KRW
|1000 MRU
|35.034,10000 KRW
|2000 MRU
|70.068,20000 KRW
|5000 MRU
|175.170,50000 KRW
|10000 MRU
|350.341,00000 KRW