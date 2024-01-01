Kırgızistan somundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile KGS → KES çevirin

1.000 kgs
1.674 kes

1.00000 KGS = 1.67357 KES

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7967181.353451.53870.931983.02143.672850.88365
1 GBP1.2551511.698781.93131.16964104.2044.609981.10905
1 CAD0.7388530.58865711.136870.68852261.34062.713690.652887
1 AUD0.64990.5177870.87960710.60562953.95562.386990.574284

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Kırgızistan somundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

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KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Kenya Şilini
1 KGS1.67357 KES
5 KGS8.36785 KES
10 KGS16.73570 KES
20 KGS33.47140 KES
50 KGS83.67850 KES
100 KGS167.35700 KES
250 KGS418.39250 KES
500 KGS836.78500 KES
1000 KGS1673.57000 KES
2000 KGS3347.14000 KES
5000 KGS8367.85000 KES
10000 KGS16735.70000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kırgızistan Somu
1 KES0.59752 KGS
5 KES2.98762 KGS
10 KES5.97524 KGS
20 KES11.95048 KGS
50 KES29.87620 KGS
100 KES59.75240 KGS
250 KES149.38100 KGS
500 KES298.76200 KGS
1000 KES597.52400 KGS
2000 KES1195.04800 KGS
5000 KES2987.62000 KGS
10000 KES5975.24000 KGS