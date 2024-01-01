Jersey poundundan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile JEP → TOP çevirin

1.000 jep
2.978,89 top

1.00000 JEP = 2.97889 TOP

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Tonga Pa'angası
1 JEP2.97889 TOP
5 JEP14.89445 TOP
10 JEP29.78890 TOP
20 JEP59.57780 TOP
50 JEP148.94450 TOP
100 JEP297.88900 TOP
250 JEP744.72250 TOP
500 JEP1489.44500 TOP
1000 JEP2978.89000 TOP
2000 JEP5957.78000 TOP
5000 JEP14894.45000 TOP
10000 JEP29788.90000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Jersey poundu
1 TOP0.33570 JEP
5 TOP1.67848 JEP
10 TOP3.35696 JEP
20 TOP6.71392 JEP
50 TOP16.78480 JEP
100 TOP33.56960 JEP
250 TOP83.92400 JEP
500 TOP167.84800 JEP
1000 TOP335.69600 JEP
2000 TOP671.39200 JEP
5000 TOP1678.48000 JEP
10000 TOP3356.96000 JEP