5.000 Tonga pa'angasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile TOP → JEP çevirin

5.000 top
1.685,26 jep

1,000 TOP = 0,3371 JEP

23:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0111,4651,6450,97317,694
1 GBP1,1711,246104,1471,7141,9241,13820,703
1 USD0,9390,803183,5981,3761,5450,91416,618
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tonga pa'angasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Jersey poundu
1 TOP0,33705 JEP
5 TOP1,68526 JEP
10 TOP3,37052 JEP
20 TOP6,74104 JEP
50 TOP16,85260 JEP
100 TOP33,70520 JEP
250 TOP84,26300 JEP
500 TOP168,52600 JEP
1000 TOP337,05200 JEP
2000 TOP674,10400 JEP
5000 TOP1.685,26000 JEP
10000 TOP3.370,52000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Tonga Pa'angası
1 JEP2,96690 TOP
5 JEP14,83450 TOP
10 JEP29,66900 TOP
20 JEP59,33800 TOP
50 JEP148,34500 TOP
100 JEP296,69000 TOP
250 JEP741,72500 TOP
500 JEP1.483,45000 TOP
1000 JEP2.966,90000 TOP
2000 JEP5.933,80000 TOP
5000 JEP14.834,50000 TOP
10000 JEP29.669,00000 TOP