Jersey poundundan Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile JEP → KHR çevirin

1.000 jep
5.118.910 khr

1.00000 JEP = 5118.91000 KHR

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Kamboçya Rieli
1 JEP5118.91000 KHR
5 JEP25594.55000 KHR
10 JEP51189.10000 KHR
20 JEP102378.20000 KHR
50 JEP255945.50000 KHR
100 JEP511891.00000 KHR
250 JEP1279727.50000 KHR
500 JEP2559455.00000 KHR
1000 JEP5118910.00000 KHR
2000 JEP10237820.00000 KHR
5000 JEP25594550.00000 KHR
10000 JEP51189100.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Jersey poundu
1 KHR0.00020 JEP
5 KHR0.00098 JEP
10 KHR0.00195 JEP
20 KHR0.00391 JEP
50 KHR0.00977 JEP
100 KHR0.01954 JEP
250 KHR0.04884 JEP
500 KHR0.09768 JEP
1000 KHR0.19535 JEP
2000 KHR0.39071 JEP
5000 KHR0.97677 JEP
10000 KHR1.95354 JEP