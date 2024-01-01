Jersey poundundan Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile JEP → GMD çevirin

1.000 jep
84.849,70 gmd

1.00000 JEP = 84.84970 GMD

07:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85461.0733589.10441.453581.653470.94889518.3303
1 GBP1.1701411.25595104.2631.700871.934761.1103421.4487
1 USD0.931650.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122280.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

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Jersey poundundan Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Gambiya Dalaşı
1 JEP84.84970 GMD
5 JEP424.24850 GMD
10 JEP848.49700 GMD
20 JEP1696.99400 GMD
50 JEP4242.48500 GMD
100 JEP8484.97000 GMD
250 JEP21212.42500 GMD
500 JEP42424.85000 GMD
1000 JEP84849.70000 GMD
2000 JEP169699.40000 GMD
5000 JEP424248.50000 GMD
10000 JEP848497.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Jersey poundu
1 GMD0.01179 JEP
5 GMD0.05893 JEP
10 GMD0.11786 JEP
20 GMD0.23571 JEP
50 GMD0.58927 JEP
100 GMD1.17855 JEP
250 GMD2.94638 JEP
500 GMD5.89275 JEP
1000 GMD11.78550 JEP
2000 GMD23.57100 JEP
5000 GMD58.92750 JEP
10000 GMD117.85500 JEP