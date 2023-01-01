Джерсийские фунты в гамбийские даласи

Сконвертируйте JEP в GMD по реальному обменному курсу

1000 jep
84758.60 gmd

1.00000 JEP = 84.75860 GMD

Среднерыночный курс в 09:45
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.868151.0947591.31681.494061.66010.965118.7064
1 GBP1.1518711.261105.1841.720951.91221.1116721.5472
1 USD0.913450.793021183.41341.364751.516420.881517.0874
1 INR0.01095090.009507120.011988510.01636130.01817950.01056780.204852

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Гамбийский даласи
1 JEP84.75860 GMD
5 JEP423.79300 GMD
10 JEP847.58600 GMD
20 JEP1695.17200 GMD
50 JEP4237.93000 GMD
100 JEP8475.86000 GMD
250 JEP21189.65000 GMD
500 JEP42379.30000 GMD
1000 JEP84758.60000 GMD
2000 JEP169517.20000 GMD
5000 JEP423793.00000 GMD
10000 JEP847586.00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Фунт Джерси
1 GMD0.01180 JEP
5 GMD0.05899 JEP
10 GMD0.11798 JEP
20 GMD0.23596 JEP
50 GMD0.58991 JEP
100 GMD1.17982 JEP
250 GMD2.94955 JEP
500 GMD5.89910 JEP
1000 GMD11.79820 JEP
2000 GMD23.59640 JEP
5000 GMD58.99100 JEP
10000 GMD117.98200 JEP