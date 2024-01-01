10 bin Gambiya dalaşından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile GMD → JEP çevirin

10.000 gmd
117,39 jep

1.00000 GMD = 0.01174 JEP

03:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0759589.32731.450971.651880.9482518.3477
1 GBP1.1691311.25795104.4371.696411.93131.1086321.4513
1 USD0.92940.794944183.02181.348551.535270.8812517.0526
1 INR0.01119480.009575130.01204510.01624330.01849240.01061470.205399

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Gambiya dalaşından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Jersey poundu
1 GMD0.01174 JEP
5 GMD0.05869 JEP
10 GMD0.11739 JEP
20 GMD0.23477 JEP
50 GMD0.58693 JEP
100 GMD1.17386 JEP
250 GMD2.93465 JEP
500 GMD5.86930 JEP
1000 GMD11.73860 JEP
2000 GMD23.47720 JEP
5000 GMD58.69300 JEP
10000 GMD117.38600 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Gambiya Dalaşı
1 JEP85.18930 GMD
5 JEP425.94650 GMD
10 JEP851.89300 GMD
20 JEP1703.78600 GMD
50 JEP4259.46500 GMD
100 JEP8518.93000 GMD
250 JEP21297.32500 GMD
500 JEP42594.65000 GMD
1000 JEP85189.30000 GMD
2000 JEP170378.60000 GMD
5000 JEP425946.50000 GMD
10000 JEP851893.00000 GMD