Man Adası poundundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile IMP → MVR çevirin

1.000 imp
19.361,80 mvr

1.00000 IMP = 19.36180 MVR

06:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853741.07389.07531.453061.652680.9492518.3265
1 GBP1.1713211.25685104.3381.702031.935851.1118721.4666
1 USD0.931950.79564183.01521.35421.540240.8846517.0797
1 INR0.01122650.009584270.01204610.01631270.01855370.01065650.205742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Man Adası poundundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Maldivler Rufiyaası
1 IMP19.36180 MVR
5 IMP96.80900 MVR
10 IMP193.61800 MVR
20 IMP387.23600 MVR
50 IMP968.09000 MVR
100 IMP1936.18000 MVR
250 IMP4840.45000 MVR
500 IMP9680.90000 MVR
1000 IMP19361.80000 MVR
2000 IMP38723.60000 MVR
5000 IMP96809.00000 MVR
10000 IMP193618.00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Man Adası poundu
1 MVR0.05165 IMP
5 MVR0.25824 IMP
10 MVR0.51648 IMP
20 MVR1.03296 IMP
50 MVR2.58241 IMP
100 MVR5.16482 IMP
250 MVR12.91205 IMP
500 MVR25.82410 IMP
1000 MVR51.64820 IMP
2000 MVR103.29640 IMP
5000 MVR258.24100 IMP
10000 MVR516.48200 IMP