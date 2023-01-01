20 Endonezya rupisinden Filipinler pesosuna
Reel döviz kuru ile IDR → PHP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Endonezya Rupisi
|1 PHP
|272.80500 IDR
|5 PHP
|1364.02500 IDR
|10 PHP
|2728.05000 IDR
|20 PHP
|5456.10000 IDR
|50 PHP
|13640.25000 IDR
|100 PHP
|27280.50000 IDR
|250 PHP
|68201.25000 IDR
|500 PHP
|136402.50000 IDR
|1000 PHP
|272805.00000 IDR
|2000 PHP
|545610.00000 IDR
|5000 PHP
|1364025.00000 IDR
|10000 PHP
|2728050.00000 IDR