30000 Macar forintinden CFA Frangı BEAC'ye
Reel döviz kuru ile HUF → XAF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / CFA Frangı BCEAO
|2000 HUF
|3426.16000 XAF
|5000 HUF
|8565.40000 XAF
|10000 HUF
|17130.80000 XAF
|15000 HUF
|25696.20000 XAF
|20000 HUF
|34261.60000 XAF
|30000 HUF
|51392.40000 XAF
|40000 HUF
|68523.20000 XAF
|50000 HUF
|85654.00000 XAF
|60000 HUF
|102784.80000 XAF
|100000 HUF
|171308.00000 XAF
|150000 HUF
|256962.00000 XAF
|200000 HUF
|342616.00000 XAF