100 bin Macar forintinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile HUF → XAF çevirin

100000 huf
171308 xaf

1.00000 HUF = 1.71308 XAF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HUF → XAF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HUF → 0 XAF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Macar forinti

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Macar Forinti / CFA Frangı BCEAO
2000 HUF3426.16000 XAF
5000 HUF8565.40000 XAF
10000 HUF17130.80000 XAF
15000 HUF25696.20000 XAF
20000 HUF34261.60000 XAF
30000 HUF51392.40000 XAF
40000 HUF68523.20000 XAF
50000 HUF85654.00000 XAF
60000 HUF102784.80000 XAF
100000 HUF171308.00000 XAF
150000 HUF256962.00000 XAF
200000 HUF342616.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Macar Forinti
1 XAF0.58374 HUF
5 XAF2.91872 HUF
10 XAF5.83745 HUF
20 XAF11.67490 HUF
50 XAF29.18725 HUF
100 XAF58.37450 HUF
250 XAF145.93625 HUF
500 XAF291.87250 HUF
1000 XAF583.74500 HUF
2000 XAF1167.49000 HUF
5000 XAF2918.72500 HUF
10000 XAF5837.45000 HUF