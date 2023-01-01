100 bin Macar forintinden Papua Yeni Gine kinasına
Reel döviz kuru ile HUF → PGK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Papua Yeni Gine Kinası
|2000 HUF
|19.81618 PGK
|5000 HUF
|49.54045 PGK
|10000 HUF
|99.08090 PGK
|15000 HUF
|148.62135 PGK
|20000 HUF
|198.16180 PGK
|30000 HUF
|297.24270 PGK
|40000 HUF
|396.32360 PGK
|50000 HUF
|495.40450 PGK
|60000 HUF
|594.48540 PGK
|100000 HUF
|990.80900 PGK
|150000 HUF
|1486.21350 PGK
|200000 HUF
|1981.61800 PGK
|Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Macar Forinti
|1 PGK
|100.92800 HUF
|5 PGK
|504.64000 HUF
|10 PGK
|1009.28000 HUF
|20 PGK
|2018.56000 HUF
|50 PGK
|5046.40000 HUF
|100 PGK
|10092.80000 HUF
|250 PGK
|25232.00000 HUF
|500 PGK
|50464.00000 HUF
|1000 PGK
|100928.00000 HUF
|2000 PGK
|201856.00000 HUF
|5000 PGK
|504640.00000 HUF
|10000 PGK
|1009280.00000 HUF