100 bin Macar forintinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile HUF → CVE çevirin

100000 huf
28454.90 cve

1.00000 HUF = 0.28455 CVE

20:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

HUF → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HUF → 0 CVE
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866351.05787.7681.435561.643470.967618.4198
1GBP1.1542711.2201101.3111.657081.897071.1168721.2621
1USD0.94610.819605183.0351.358151.554850.915417.4265
1INR0.01139370.00987060.012043110.01635640.01872520.01102430.209869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Macar forinti

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Macar Forinti / Cape Verde Escudosu
2000 HUF569.09800 CVE
5000 HUF1422.74500 CVE
10000 HUF2845.49000 CVE
15000 HUF4268.23500 CVE
20000 HUF5690.98000 CVE
30000 HUF8536.47000 CVE
40000 HUF11381.96000 CVE
50000 HUF14227.45000 CVE
60000 HUF17072.94000 CVE
100000 HUF28454.90000 CVE
150000 HUF42682.35000 CVE
200000 HUF56909.80000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Macar Forinti
1 CVE3.51433 HUF
5 CVE17.57165 HUF
10 CVE35.14330 HUF
20 CVE70.28660 HUF
50 CVE175.71650 HUF
100 CVE351.43300 HUF
250 CVE878.58250 HUF
500 CVE1757.16500 HUF
1000 CVE3514.33000 HUF
2000 CVE7028.66000 HUF
5000 CVE17571.65000 HUF
10000 CVE35143.30000 HUF