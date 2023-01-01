100 bin Macar forintinden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile HUF → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Cape Verde Escudosu
|2000 HUF
|569.09800 CVE
|5000 HUF
|1422.74500 CVE
|10000 HUF
|2845.49000 CVE
|15000 HUF
|4268.23500 CVE
|20000 HUF
|5690.98000 CVE
|30000 HUF
|8536.47000 CVE
|40000 HUF
|11381.96000 CVE
|50000 HUF
|14227.45000 CVE
|60000 HUF
|17072.94000 CVE
|100000 HUF
|28454.90000 CVE
|150000 HUF
|42682.35000 CVE
|200000 HUF
|56909.80000 CVE