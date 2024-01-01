Haiti gurdusundan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile HTG → PEN çevirin

1.000 htg
29,45 pen

1.00000 HTG = 0.02945 PEN

05:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11.3474519.05711.354450.7958383.00420.932051.54119
1 SGD0.742143114.14311.005190.59061961.60090.6917161.14378
1 ZAR0.0524740.070705910.07107320.04176034.355550.04890850.0808721
1 CAD0.7383070.99483214.0710.58756761.28260.6881421.13787

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Peru Nuevo Solü
1 HTG0.02945 PEN
5 HTG0.14727 PEN
10 HTG0.29453 PEN
20 HTG0.58906 PEN
50 HTG1.47266 PEN
100 HTG2.94532 PEN
250 HTG7.36330 PEN
500 HTG14.72660 PEN
1000 HTG29.45320 PEN
2000 HTG58.90640 PEN
5000 HTG147.26600 PEN
10000 HTG294.53200 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Haiti Gurdusu
1 PEN33.95220 HTG
5 PEN169.76100 HTG
10 PEN339.52200 HTG
20 PEN679.04400 HTG
50 PEN1697.61000 HTG
100 PEN3395.22000 HTG
250 PEN8488.05000 HTG
500 PEN16976.10000 HTG
1000 PEN33952.20000 HTG
2000 PEN67904.40000 HTG
5000 PEN169761.00000 HTG
10000 PEN339522.00000 HTG