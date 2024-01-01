Honduras lempirasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile HNL → JOD çevirin

1.000 hnl
28,752 jod

1.00000 HNL = 0.02875 JOD

05:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537751.0728589.05641.453011.653720.94962518.3349
1 GBP1.1712711.25655104.3051.701811.936881.1122721.4743
1 USD0.93210.79583183.00921.354351.541430.8851517.0899
1 INR0.01122880.009587250.012046910.01631570.01856930.01066330.20588

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Honduras lempirasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Ürdün Dinarı
1 HNL0.02875 JOD
5 HNL0.14376 JOD
10 HNL0.28752 JOD
20 HNL0.57504 JOD
50 HNL1.43759 JOD
100 HNL2.87519 JOD
250 HNL7.18797 JOD
500 HNL14.37595 JOD
1000 HNL28.75190 JOD
2000 HNL57.50380 JOD
5000 HNL143.75950 JOD
10000 HNL287.51900 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Honduras Lempirası
1 JOD34.78030 HNL
5 JOD173.90150 HNL
10 JOD347.80300 HNL
20 JOD695.60600 HNL
50 JOD1739.01500 HNL
100 JOD3478.03000 HNL
250 JOD8695.07500 HNL
500 JOD17390.15000 HNL
1000 JOD34780.30000 HNL
2000 JOD69560.60000 HNL
5000 JOD173901.50000 HNL
10000 JOD347803.00000 HNL