2000 Honduras lempirasından Ürdün dinarına
Reel döviz kuru ile HNL → JOD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Honduras lempirasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Honduras Lempirası
|1 JOD
|34.74260 HNL
|5 JOD
|173.71300 HNL
|10 JOD
|347.42600 HNL
|20 JOD
|694.85200 HNL
|50 JOD
|1737.13000 HNL
|100 JOD
|3474.26000 HNL
|250 JOD
|8685.65000 HNL
|500 JOD
|17371.30000 HNL
|1000 JOD
|34742.60000 HNL
|2000 JOD
|69485.20000 HNL
|5000 JOD
|173713.00000 HNL
|10000 JOD
|347426.00000 HNL