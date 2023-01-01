1 Honduras lempirasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile HNL → CHF çevirin

1 hnl
0,04 chf

1.00000 HNL = 0.03714 CHF

15:4 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

HNL → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HNL → 0 CHF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.058287.90751.431591.640370.969218.3947
1GBP1.1531411.22015101.3611.650681.891411.1176221.2099
1USD0.9450.819571183.07271.352851.550150.9159517.383
1INR0.01137560.009865710.012037710.01628510.01866010.01102590.20925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Honduras lempirasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Honduras lempirası

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Honduras Lempirası / İsviçre Frangı
1 HNL0.03714 CHF
5 HNL0.18570 CHF
10 HNL0.37140 CHF
20 HNL0.74280 CHF
50 HNL1.85701 CHF
100 HNL3.71401 CHF
250 HNL9.28503 CHF
500 HNL18.57005 CHF
1000 HNL37.14010 CHF
2000 HNL74.28020 CHF
5000 HNL185.70050 CHF
10000 HNL371.40100 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Honduras Lempirası
1 CHF26.92510 HNL
5 CHF134.62550 HNL
10 CHF269.25100 HNL
20 CHF538.50200 HNL
50 CHF1346.25500 HNL
100 CHF2692.51000 HNL
250 CHF6731.27500 HNL
500 CHF13462.55000 HNL
1000 CHF26925.10000 HNL
2000 CHF53850.20000 HNL
5000 CHF134625.50000 HNL
10000 CHF269251.00000 HNL