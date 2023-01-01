5 Guatemala quetzalından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile GTQ → PEN çevirin

5 gtq
2.41 pen

1.00000 GTQ = 0.48216 PEN

9:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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GTQ → PEN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GTQ → 0 PEN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06188.12321.425141.636080.9660518.4985
1GBP1.1543311.2249101.7361.645291.888821.1151421.3561
1USD0.94250.816393183.05671.34321.542020.910517.435
1INR0.01134780.009829350.0120410.01617210.01856590.01096240.209917

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Guatemala quetzalından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guatemala quetzalı

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

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plane
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Peru Nuevo Solü
1 GTQ0.48216 PEN
5 GTQ2.41081 PEN
10 GTQ4.82163 PEN
20 GTQ9.64326 PEN
50 GTQ24.10815 PEN
100 GTQ48.21630 PEN
250 GTQ120.54075 PEN
500 GTQ241.08150 PEN
1000 GTQ482.16300 PEN
2000 GTQ964.32600 PEN
5000 GTQ2410.81500 PEN
10000 GTQ4821.63000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Guatemala Quetzalı
1 PEN2.07399 GTQ
5 PEN10.36995 GTQ
10 PEN20.73990 GTQ
20 PEN41.47980 GTQ
50 PEN103.69950 GTQ
100 PEN207.39900 GTQ
250 PEN518.49750 GTQ
500 PEN1036.99500 GTQ
1000 PEN2073.99000 GTQ
2000 PEN4147.98000 GTQ
5000 PEN10369.95000 GTQ
10000 PEN20739.90000 GTQ