2000 Guatemala quetzalından Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile GTQ → INR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Hindistan Rupisi
|1 GTQ
|10.56870 INR
|5 GTQ
|52.84350 INR
|10 GTQ
|105.68700 INR
|20 GTQ
|211.37400 INR
|50 GTQ
|528.43500 INR
|100 GTQ
|1056.87000 INR
|250 GTQ
|2642.17500 INR
|500 GTQ
|5284.35000 INR
|1000 GTQ
|10568.70000 INR
|2000 GTQ
|21137.40000 INR
|5000 GTQ
|52843.50000 INR
|10000 GTQ
|105687.00000 INR