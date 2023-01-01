10 Gine frangından Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile GNF → INR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Gine Frangı
|1 INR
|103.35900 GNF
|5 INR
|516.79500 GNF
|10 INR
|1033.59000 GNF
|20 INR
|2067.18000 GNF
|50 INR
|5167.95000 GNF
|100 INR
|10335.90000 GNF
|250 INR
|25839.75000 GNF
|500 INR
|51679.50000 GNF
|1000 INR
|103359.00000 GNF
|2000 INR
|206718.00000 GNF
|5000 INR
|516795.00000 GNF
|10000 INR
|1033590.00000 GNF