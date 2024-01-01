100 Gana sedisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile GHS → LRD çevirin

100 ghs
1.490,35 lrd

1,000 GHS = 14,90 LRD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11,3770,9418,8620,8031,3621,54783,609
1 CAD0,72610,68213,6940,5830,9881,12360,703
1 EUR1,0641,466120,0710,8551,4491,64788,969
1 ZAR0,0530,0730,0510,0430,0720,0824,433

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gana sedisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Liberya Doları
1 GHS14,90350 LRD
5 GHS74,51750 LRD
10 GHS149,03500 LRD
20 GHS298,07000 LRD
50 GHS745,17500 LRD
100 GHS1.490,35000 LRD
250 GHS3.725,87500 LRD
500 GHS7.451,75000 LRD
1000 GHS14.903,50000 LRD
2000 GHS29.807,00000 LRD
5000 GHS74.517,50000 LRD
10000 GHS149.035,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Gana Sedisi
1 LRD0,06710 GHS
5 LRD0,33549 GHS
10 LRD0,67098 GHS
20 LRD1,34197 GHS
50 LRD3,35492 GHS
100 LRD6,70984 GHS
250 LRD16,77460 GHS
500 LRD33,54920 GHS
1000 LRD67,09840 GHS
2000 LRD134,19680 GHS
5000 LRD335,49200 GHS
10000 LRD670,98400 GHS