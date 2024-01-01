500 Liberya dolarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile LRD → GHS çevirin

500 lrd
38,13 ghs

1,000L$ LRD = 0,07626GH¢ GHS

08:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07630,0763
Düşük0,07500,0692
Ortalama0,07560,0735
Değişim1.66%10.24%
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1 LRD → GHS istatistikleri

LRD → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0763, en düşük 0,0750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0756 oldu. LRD → GHS kurundaki değişiklik 1.66 değerindeydi.

LRD → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0763, en düşük 0,0692 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0735 oldu. LRD → GHS kurundaki değişiklik 10.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2340,9270,7821,33883,7421,683
1 CAD0,723113,1830,670,5660,96760,5441,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0791,49219,66610,8441,44390,321,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Gana Sedisi
1 LRD0,07626 GHS
5 LRD0,38129 GHS
10 LRD0,76257 GHS
20 LRD1,52514 GHS
50 LRD3,81285 GHS
100 LRD7,62570 GHS
250 LRD19,06425 GHS
500 LRD38,12850 GHS
1000 LRD76,25700 GHS
2000 LRD152,51400 GHS
5000 LRD381,28500 GHS
10000 LRD762,57000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Liberya Doları
1 GHS13,11360 LRD
5 GHS65,56800 LRD
10 GHS131,13600 LRD
20 GHS262,27200 LRD
50 GHS655,68000 LRD
100 GHS1.311,36000 LRD
250 GHS3.278,40000 LRD
500 GHS6.556,80000 LRD
1000 GHS13.113,60000 LRD
2000 GHS26.227,20000 LRD
5000 GHS65.568,00000 LRD
10000 GHS131.136,00000 LRD