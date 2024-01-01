Gürcistan larisinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile GEL → SZL çevirin

1.000 gel
7.201,97 szl

1.00000 GEL = 7.20197 SZL

03:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853781.072989.06491.452871.65380.9498818.3396
1 GBP1.1712611.25665104.3191.701691.937031.1125621.4805
1 USD0.932050.795767183.01321.354151.541430.8853517.0935
1 INR0.01122780.009586020.012046310.01631250.01856840.01066520.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Svaziland Lilangenisi
1 GEL7.20197 SZL
5 GEL36.00985 SZL
10 GEL72.01970 SZL
20 GEL144.03940 SZL
50 GEL360.09850 SZL
100 GEL720.19700 SZL
250 GEL1800.49250 SZL
500 GEL3600.98500 SZL
1000 GEL7201.97000 SZL
2000 GEL14403.94000 SZL
5000 GEL36009.85000 SZL
10000 GEL72019.70000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Gürcistan Larisi
1 SZL0.13885 GEL
5 SZL0.69426 GEL
10 SZL1.38851 GEL
20 SZL2.77702 GEL
50 SZL6.94255 GEL
100 SZL13.88510 GEL
250 SZL34.71275 GEL
500 SZL69.42550 GEL
1000 SZL138.85100 GEL
2000 SZL277.70200 GEL
5000 SZL694.25500 GEL
10000 SZL1388.51000 GEL