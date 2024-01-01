Gürcistan larisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile GEL → RON çevirin

1.000 gel
1.752,46 ron

1.00000 GEL = 1.75246 RON

03:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0728589.05761.452911.654230.94989518.339
1 GBP1.1711911.25655104.3071.701681.937481.1125121.4791
1 USD0.932050.79583183.01031.354251.54190.8853517.0937
1 INR0.01122870.009587120.012046710.01631420.01857480.01066550.205923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Rumen Leyi
1 GEL1.75246 RON
5 GEL8.76230 RON
10 GEL17.52460 RON
20 GEL35.04920 RON
50 GEL87.62300 RON
100 GEL175.24600 RON
250 GEL438.11500 RON
500 GEL876.23000 RON
1000 GEL1752.46000 RON
2000 GEL3504.92000 RON
5000 GEL8762.30000 RON
10000 GEL17524.60000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Gürcistan Larisi
1 RON0.57063 GEL
5 RON2.85313 GEL
10 RON5.70627 GEL
20 RON11.41254 GEL
50 RON28.53135 GEL
100 RON57.06270 GEL
250 RON142.65675 GEL
500 RON285.31350 GEL
1000 RON570.62700 GEL
2000 RON1141.25400 GEL
5000 RON2853.13500 GEL
10000 RON5706.27000 GEL