20 Gürcistan larisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile GEL → MYR çevirin

20 gel
33,56 myr

1,000₾ GEL = 1,678RM MYR

01:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,73481,7744
Düşük1,67801,6428
Ortalama1,71561,7026
Değişim-0.51%-5.24%
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1 GEL → MYR istatistikleri

GEL → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7348, en düşük 1,6780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7156 oldu. GEL → MYR kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

GEL → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7744, en düşük 1,6428 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7026 oldu. GEL → MYR kurundaki değişiklik -5.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6421,4961,6550,9520,217
1 GBP1,18711,286107,5811,7751,9651,12723,995
1 USD0,9230,778183,6721,3811,5280,87718,663
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Malezya Ringiti
1 GEL1,67803 MYR
5 GEL8,39015 MYR
10 GEL16,78030 MYR
20 GEL33,56060 MYR
50 GEL83,90150 MYR
100 GEL167,80300 MYR
250 GEL419,50750 MYR
500 GEL839,01500 MYR
1000 GEL1.678,03000 MYR
2000 GEL3.356,06000 MYR
5000 GEL8.390,15000 MYR
10000 GEL16.780,30000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Gürcistan Larisi
1 MYR0,59594 GEL
5 MYR2,97968 GEL
10 MYR5,95936 GEL
20 MYR11,91872 GEL
50 MYR29,79680 GEL
100 MYR59,59360 GEL
250 MYR148,98400 GEL
500 MYR297,96800 GEL
1000 MYR595,93600 GEL
2000 MYR1.191,87200 GEL
5000 MYR2.979,68000 GEL
10000 MYR5.959,36000 GEL